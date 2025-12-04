Donna trovata con la testa spaccata in una pozza di sangue nel cortile di casa | è gravissima L’allarme del compagno e i sospetti dei soccorritori
L’hanno trovata a terra in una pozza di sangue, con la testa spaccata e in fin di vita davanti all’ingresso del condominio dove risiede a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del Suem 118, che hanno disposto il trasferimento della donna, in condizioni critiche, all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati poi i sanitari ad allertare le forze dell’ordine dell’accaduto, insospettiti ai traumi riportati dalla donna. Sul posto la polizia e la scientifica, che sta compiendo i rilievi del caso. Al momento non si esclude nessuna pista. L’allarme del compagno e le domande al figlio. 🔗 Leggi su Open.online
