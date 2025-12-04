Donna segregata in casa a Isernia i carabinieri arrestano il compagno 40enne

Segregata e sorvegliata nella casa del compagno 40enne, che le impediva di andare a trovare la madre fuori regione. Una giovane donna è stata liberata dall’abitazione nel centro storico di Isernia, in Molise: adesso si trova in un centro antiviolenza. A dare l’allarme è stato un familiare della donna, che da giorni non riusciva più a contattarla e per questo motivo si era preoccupato. Dopodiché, c’è stato l’intervento dei carabinieri, che, con il supporto della sezione radiomobile e della squadra volanti della questura, hanno trovato la donna rinchiusa e sorvegliata da un parente del compagno, che aveva il compito di impedirle ogni tentativo di fuga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna segregata in casa a Isernia, i carabinieri arrestano il compagno 40enne

Approfondisci con queste news

Donna segregata dal compagno 40 enne, guardata a vista per non farla uscire da casa. Liberata dai Carabinieri, arrestato l'uomo #IoSeguoTgr @TgrRai Vai su X

Segregata in casa e controllata a vista per impedirle qualsiasi tentativo di fuga. L’incubo di una giovane donna che come un fiume in piena ha raccontato ai Carabinieri l’inferno vissuto nella casa che condivideva con il compagno, a Isernia. Al momento la don - facebook.com Vai su Facebook

Isernia, donna segregata in casa dal compagno: arrestato 40enne - Un intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di liberare una giovane donna segregata in casa dal compagno e di arrestare ... Scrive molisenetwork.net

Donna segregata in casa, liberata dai Carabinieri - L'intervento è partito da una richiesta di aiuto al 112 da parte di un familiare della vittima ... Secondo rainews.it

Segregata e sorvegliata per impedire la fuga: in carcere un 40enne di Isernia - Una donna è stata trovata segregata nell’abitazione del compagno: arrestato un 40enne di Isernia, la vittima è in un centro antiviolenza ... Da primonumero.it

Segregata in casa dal compagno, liberata dai Carabinieri: quarantenne finisce dietro le sbarre - ] ... Secondo ecoaltomolise.net

Isernia, segregata per due mesi dal ragazzo conosciuto in chat - E' accaduto a Isernia e la protagonista è una donna di 53 anni che è rimasta segregata nella sua camera da letto per due mesi ... Secondo iltempo.it