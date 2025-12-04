Donna picchiata a morte in casa ad Ancona è stato trovato il marito | è gravemente ferito

(Adnkronos) – È stato trovato Nazif Muslija, il marito di Sadjide Muslija, la donna di 49 anni trovata morta ieri a Monte Roberto, località Pianello. L'uomo era irreperibile sin dal momento della scoperta del corpo esanime della donna. Dalle serrate ricerche estese ad ampio raggio dai militari dell'Arma, è stato trovato riverso al suolo, gravemente ferito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La donna è stata trovata senza vita nella tarda mattinata di ieri, 3 dicembre, a Pianello Vallesina di Monte Roberto, dopo essere stata picchiata a morte nell'abitazione nella quale i due vivevano insieme - facebook.com Vai su Facebook

Si chiamava Sadjide Muslija la donna 50enne picchiata a morte in casa a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) e che più volte durante l'anno era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, Nazif Muslija, anche lui 50enne. L'uomo, che attualme Vai su X

Donna picchiata a morte in casa, rintracciato il marito: è ferito gravemente - È stato ritrovato Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49 enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto, nell'Anconetano. Lo riporta msn.com

Orrore ad Ancona, nuovo femminicidio. Donna picchiata a morte, si cerca il marito. È irreperibile - Una donna 50enne, di origini macedoni, è stata trovata morta attorno alle 13 in casa a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). affaritaliani.it scrive

Trovato il marito della donna picchiata a morte in casa: è ferito grave. Dov’era finito e i sospetti sull’arma del delitto - Nazif Muslija non si era presentato al lavoro la mattina in cui è stata trovata morta sua moglie Sadjide Muslija. Riporta open.online

Donna picchiata a morte, il cranio fracassato con un tubo di ferro. Emesso un mandato di cattura internazionale sul marito - Nessuna traccia di Nazif Muslija, il 50enne marito di Sadjide Muslija, trovata morta ieri mattina dopo essere stata picchiata nella casa dove abitavano insieme a Pianello ... Riporta msn.com

Una donna picchiata a morte in casa nell'Anconetano. Il marito aveva già tentato di ucciderla - Si chiama Sadjide Muslija la 50enne macedone trovata morta nella sua casa in Via Garibaldi a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Scrive msn.com

Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte ... Lo riporta tg24.sky.it