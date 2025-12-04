Donna operata a Napoli per velocizzare i tempi d' attesa ma i medici dimenticano le forbici nel suo addome

Una forbice di 14 centimetri è rimasta per mesi nella pancia di una donna, era stata dimenticata dai medici durante un'operazione di addominoplastica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

