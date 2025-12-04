Donna ferita dopo caduta su suolo pubblico chiesto risarcimento al Comune

Il Comune di Bivona, con determina dirigenziale, ha formalizzato la propria costituzione in giudizio nel procedimento civile promosso da una donna del luogo per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta su pubblica via avvenuta il 2 gennaio 2025.Il provvedimento segue la notifica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Donna ferita dopo caduta su suolo pubblico, chiesto risarcimento al Comune

Leggi anche questi approfondimenti

La donna, che avrebbe riportato una profonda ferita alla gamba, all'arrivo della polizia era ancora sotto shock, ma sarebbe riuscita a raccontare che il marito dopo essere rientrato a casa ubriaco, avrebbe iniziato a insultarla e poi l’avrebbe colpita più volte pri - facebook.com Vai su Facebook

Ferita da un’arma da fuoco, donna soccorsa in strada nel Torinese lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite - Sul posto i vigili del fuoco in piena notte che hanno operato per il recupero. Da laprovinciadibiella.it

VIDEO – Recupero biker a Cumiana: intervento congiunto per trauma toracico dopo caduta - CUMIANA – Si è concluso con successo un complesso intervento di soccorso nel comune di Cumiana, in località frazione Morelli, dove una biker è rimasta ferita in seguito a una caduta. lagendanews.com scrive

Cade dalla finestra per sfuggire all’amante. Poi prova a scagionarlo: condannato - LA SENTENZA Costretta a gettarsi da una finestra del secondo piano per sfuggire al suo amante violento, la donna, nonostante fosse rimasta gravemente ferita dopo il volo di sette metri, ... Segnala ilmessaggero.it

Donna anziana ferita e bloccata in casa: salvata dai vigili del fuoco - Contattati dalla sala operativa del 118, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Vallo della Lucania, in località Cardile di Gioi Cilento, per soccorrere una donna ultra- Lo riporta rainews.it

Muore dopo una caduta dal secondo piano a Fermo, passante la trova in strada alle 7 del mattino: si indaga - Una donna di 60 anni è morta dopo una caduta dal secondo piano a Porto San Giorgio (Fermo). Da fanpage.it

Cane eroe salva la sua "nonna" umana, ferita dopo essere caduta. L'agente: «Mi ha chiesto aiuto e mi ha portata da lei» - Il meticcio non ha perso tempo: si è avvicinato all’auto della poliziotta, ha abbaiato piano e ha poi iniziato a camminare Non è un cane da soccorso: non è mai stato addestrato per intervenire in ... Da leggo.it