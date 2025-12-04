Dome cyber Gcap L’Italia ridisegna il proprio scudo strategico
L’intervento del ministro Guido Crosetto davanti alla Commissione Difesa traccia una mappa precisa delle vulnerabilità del Paese e degli interventi non più rinunciabili. L’urgenza nasce da minacce che cambiano ritmo, natura e profondità, imponendo una revisione complessiva dello strumento militare, della sua architettura tecnologica e delle regole che la sostengono. Scudo aerospaziale, protezione cyber, spazio, cooperazione industriale e un nuovo quadro legislativo da varare in tempi rapidissimi si intrecciano in una visione che lega sicurezza nazionale, competitività europea e capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondisci con queste news
Leonardo presenta Michelangelo Dome: il sistema AI di difesa contro missili ipersonici Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/leonardo-presenta-michelangelo-dome-il-sistema-ai-di-difesa-contro-missili-ipersonici/ L’azienda #italiana di difesa L - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo presenta “Michelangelo – The Security Dome”, il nuovo sistema avanzato di difesa integrata Vai su X
Dome, cyber, Gcap. L’Italia ridisegna il proprio scudo strategico - L’intervento del ministro Guido Crosetto davanti alla Commissione Difesa traccia una mappa precisa delle vulnerabilità del Paese e degli interventi non più rinunciabili. Riporta formiche.net
Israele a prova di hacker: ecco come funziona il Cyber Dome, il sofisticato sistema di sicurezza di Tel Aviv - le soluzioni più innovative ed efficaci arrivano spesso da Israele, blindata da una serie di scudi sofisticatissimi. milanofinanza.it scrive