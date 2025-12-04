Dome cyber Gcap L’Italia ridisegna il proprio scudo strategico

L’intervento del ministro Guido Crosetto davanti alla Commissione Difesa traccia una mappa precisa delle vulnerabilità del Paese e degli interventi non più rinunciabili. L’urgenza nasce da minacce che cambiano ritmo, natura e profondità, imponendo una revisione complessiva dello strumento militare, della sua architettura tecnologica e delle regole che la sostengono. Scudo aerospaziale, protezione cyber, spazio, cooperazione industriale e un nuovo quadro legislativo da varare in tempi rapidissimi si intrecciano in una visione che lega sicurezza nazionale, competitività europea e capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Formiche.net

