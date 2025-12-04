Dolce&Gabbana Prada Gucci | operai pagati 2,75 euro l’ora per borse vendute a migliaia di euro

La procura di Milano prosegue la sua inchiesta sul caporalato nel settore della moda e del lusso, coinvolgendo questa volta tredici grandi marchi internazionali. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno notificato ordini di consegna documenti a case di moda che sono emerse nei fascicoli come committenti di opifici cinesi clandestini, laboratori che operano violando le l lavoro e la sicurezza. I marchi coinvolti nella richiesta di documentazione sono Dolce&Gabbana, Prada, Gucci, Versace, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dolce&Gabbana, Prada, Gucci: operai pagati 2,75 euro l’ora per borse vendute a migliaia di euro

