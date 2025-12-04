Dodici morti nella frana di Casamicciola il Gip di Napoli respinge archiviazione

Il gip di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura per la tragica frana di Casamicciola e chiesto un supplemento di indagini. Altri 30 giorni per individuare gli eventuali responsabili della morte delle 12 persone sull'isola d'Ischia, con particolare attenzione ai sindaci.

