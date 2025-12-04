Dodici gioielli dodici storie | il nuovo calendario 2026 Ileana della Corte
Ogni pagina del calendario 2026 di Ileana della Corte racconta un frammento di vita: feste, abbracci, traguardi, viaggi. Dodici scene, dodici gioielli e altrettanti volti che trasformano un anno intero in una storia condivisa, presentata in una serata che ha unito glamour, emozione e convivialità. Una tradizione di immagini e gioielli Ogni anno il brand . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dodici storie di antieroine per “Cinema dal mondo” - dal thriller al documentario musicale, dal giallo al sentimentale, dall’azione all’etnico – accomunate da un unico scopo: ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
«Un altro lunedì», lo spettacolo di Laura Curino protagonista in tanti festival del Nord Italia - «Un altro lunedì» – lo spettacolo prodotto da Tartaruga APS con la drammaturgia e la regia di Laura ... Si legge su ecodibergamo.it
#Sempre25novembre: dodici storie per costruire un futuro senza violenza di genere - Innalzare il livello di consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere attraverso l’idea semplice ma potentissima che le nostre scelte consapevoli possono determinare un futuro diverso. repubblica.it scrive
Dodici film (per dodici mesi) colgono il mistero della bellezza - Una tavole di Manuele Fior per il Calendario Epson 2025:«Picnic ad Hanging Rock (settembre)» Un anno lungo dodici film. Si legge su corriere.it
'Storie Oltre i Confini', dodici corti di attori disabili - Una rassegna di cortometraggi interpretati da persone con disabilità provenienti da tutto il mondo, "Storie Oltre i Confini", si terrà martedì, dalle 18 alle 21, al cinema Conca Verde di ... Come scrive ansa.it
«Morire di pena», dodici storie di detenuti «uccisi» dal carcere: il libro in Salaborsa - Laterza, 2025): dodici storie di persone che si sono suicidate o sono morte in circostanze poco chiare in carcere negli ultimi anni. Si legge su corrieredibologna.corriere.it