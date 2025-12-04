Docenti schiacciati dalla burocrazia | in Svizzera una risoluzione per ridurre i carichi di lavoro in Italia cresce il malessere nella scuola

Orizzontescuola.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea annuale di OCST-Docenti a Lugano ha approvato una risoluzione che evidenzia il crescente peso della burocrazia nella vita professionale degli insegnanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

docenti schiacciati burocrazia svizzeraDocenti schiacciati dalla burocrazia: votata una risoluzione - Docenti, chiede una riduzione del massimo di allievi per classe e per docente, nonché la ridefinizione del coefficente tra ore- Riporta tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Docenti Schiacciati Burocrazia Svizzera