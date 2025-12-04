Dobbiamo controllare le tubature ci può fare entrare in casa? Ma la pensionata non ci casca

MALEO (Lodi) Due persone hanno tentato, ieri mattina, una delle più classiche truffe ai danni di persone anziane anche se stavolta, al contrario di tantissimi altri episodi purtroppo andati a buon fine, i ladri sono dovuti scappare in tutta fretta in quanto la vittima, una coraggiosa donna di circa ottanta anni, non c’è cascata. L’episodio è avvenuto nella zona di via Borgonuovo: i malviventi si sono spacciati per una fantomatica società di servizi idrici che, a detta loro, avrebbero dovuto entrare in casa e controllare se le tubazioni erano a posto o comunque se l’impianto erogava correttamente l’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

