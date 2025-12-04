Dna compatibilerisultato no affidabile

11.00 Dai calcoli biostatistici "con supporto moderatamente forteforte e moderato" il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio ma non è stato possibile "addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto". Così nella perizia dell'incidente probatorio sul caso Garlasco. Per la genetista Albani, per la quantità e le condizioni del materiale biologico non è possibile giungere a un risultato "certamente affidabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

‘Dna compatibile con Sempio ma risultato non affidabile’ - Dai calcoli biostatistici "con supporto moderatamente forte/forte e moderato" il profilo genetico trovato sulle ... Secondo msn.com

Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio ma il risultato non è affidabile: «Impossibile identificare un singolo soggetto e capire come ci è finito» - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Scrive msn.com

Garlasco, la perizia è un rompicapo: “Dna sotto le unghie di Chiara compatibile con Sempio, ma scientificamente non affidabile” - Gli esiti dell'esame della genetista Albani: il dna è attribuibile ad Andrea Sempio ma è impossibile stabilire come il materiale sia finito sotto le ... Secondo affaritaliani.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «’DNA COMPATIBILE CON SEMPIO MA RISULTATO NON AFFIDABILE’» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. Scrive agenziagiornalisticaopinione.it

Garlasco, il Dna nella bocca di Chiara Poggi: l'ipotesi di un contatto ravvicinato e le tracce di un complice. Il terzo uomo - Chi sostiene che si tratti di una traccia estranea, deposta involontariamente nel tempo, punta proprio sulla minima quantità di DNA recuperata. Da ilgazzettino.it