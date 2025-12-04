Dj Mozart è morto addio a Claudio Rispoli | fece ballare la Riviera Quando i funerali
Ravenna, 4 dicembre 2025 – E' scomparso a 67 anni Dj Mozart, al secolo Claudio Rispoli, storico dj protagonista di una stagione musicale indimenticabile. La vita e la formazione musicale. Nato ad Ancona nel 1958 aveva studiato pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro: il soprannome “Mozart” nacque proprio dai suoi trascorsi di formazione classica. “L’avvicinamento alla musica è sostanzialmente una responsabilità della mia famiglia – raccontò in u8n’intervista –. I miei genitori si erano accorti, fin da quand’ero piccolo, che avevo particolari propensioni verso la musica. Così a cavallo tra le elementari e le medie inizio il conservatorio; studi fatti con non poca fatica perché studiare non era una cosa che faceva per me. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
