Divorzio della coppia più amata | 9 anni di amore tre figli e una nuova vita

Fine di un matrimonio di nove anni tra figure di spicco nel mondo dello sport. La separazione tra Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger segna la conclusione di una relazione di lunga durata che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di sport. Dopo anni di vita condivisa, le divergenze tra i due sono emerse con sempre maggiore evidenza, culminando in una richiesta di divorzio formalizzata presso il tribunale di Monaco di Baviera. La decisione, arrivata nel novembre scorso e confermata da diverse fonti, si inserisce in un quadro di divergenze che sono state descritte come “insolubili”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

