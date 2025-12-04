Divorzio della coppia più amata | 9 anni di amore tre figli e una nuova vita
Fine di un matrimonio di nove anni tra figure di spicco nel mondo dello sport. La separazione tra Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger segna la conclusione di una relazione di lunga durata che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di sport. Dopo anni di vita condivisa, le divergenze tra i due sono emerse con sempre maggiore evidenza, culminando in una richiesta di divorzio formalizzata presso il tribunale di Monaco di Baviera. La decisione, arrivata nel novembre scorso e confermata da diverse fonti, si inserisce in un quadro di divergenze che sono state descritte come “insolubili”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Ana Ivanovic, ex numero uno del tennis, ha ufficialmente richiesto il divorzio dall'ex calciatore Bastian Schweinsteiger, campione del mondo con la Germania nel 2014. La coppia, che si era sposata in una romantica cerimonia a Venezia nel 2016 e ha tre figli
