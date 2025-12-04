Divorate dalle fiamme L’auto esplode Ivana e Liliana morte sul colpo

Una tragedia improvvisa, di quelle che spezzano il respiro e lasciano intere comunità sospese in un dolore che non trova parole. Due giovani vite si sono fermate in un istante, lontano da casa, lungo una strada che avrebbe dovuto essere solo un passaggio quotidiano. Una madre e una bambina, unite da un legame indissolubile, sono morte insieme in un dramma che ha oltrepassato i confini geografici e ha toccato profondamente anche la loro terra d’origine. Con il passare delle ore, dalla California all’Italia, la notizia ha iniziato a diffondersi, accolta prima con incredulità e poi con un senso di sgomento sempre più forte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it