Divieto social in Australia per 16enni Meta al lavoro

Tv2000.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Australia META ha annunciato di aver iniziato a bloccare l’accesso ai minori di 16 anni a Instagram, Threads e Facebook in vista dell’imminente divieto dei social media. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

divieto social in australia per 16enni meta al lavoro

© Tv2000.it - Divieto social in Australia per 16enni. Meta al lavoro

