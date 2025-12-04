Divieto social in Australia per 16enni Meta al lavoro
In Australia META ha annunciato di aver iniziato a bloccare l’accesso ai minori di 16 anni a Instagram, Threads e Facebook in vista dell’imminente divieto dei social media. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
