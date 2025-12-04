Dissesto del territorio i sindaci della montagna incontrano il Commissario Curcio | Serve tempestività

Nel pomeriggio di oggi presso la Provincia di Modena il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche, Fabrizio Curcio, ha tenuto un incontro istituzionale con i sindaci e gli amministratori modenesi. All’incontro erano presenti i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Dissesto del territorio, i sindaci della montagna incontrano il Commissario Curcio: "Serve tempestività"

Approfondisci con queste news

Aggiornamenti lavori Via Molini: sistemazione dissesto e asfaltatura Il nostro impegno sul territorio sta procedendo secondo il cronoprogramma che abbiamo presentato in Consiglio Comunale. Stiamo portando a termine in via Molini l'intervento sul dissesto id - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, dissesto ad Abbateggio, chiusa strada per la montagna - Il Comune di Abbateggio (Pescara) lancia un appello alla Regione Abruzzo affinché vengano sbloccati con urgenza i fondi necessari al ripristino della viabilità locale, gravemente compromessa ... Riporta ansa.it

“Montagna in prima linea”, a Camaldoli il focus sulla rigenerazione dei territori montani - Arezzo, 21 novembre 2025 – Rimettere al centro la montagna per arginare fenomeni come lo spopolamento, l’abbandono dei territori e il dissesto. Secondo msn.com

Aree di montagna da rilanciare: "Arginare lo spopolamento e tutelare i territori dal dissesto" - È partita ieri la campagna promossa da Anbi per riportare al centro dell’agenda politica e istituzionale le zone interne. msn.com scrive

Montagna, la legge è un caso: l’ira dei sindaci - Il nuovo regolamento farà perdere lo status di ’comuni montani’ a diversi paesi del nostro Appennino. Scrive msn.com

Sanità, sicurezza e viabilità: "Il territorio sia autonomo" - La viabilità, il dissesto idrogeologico, la sicurezza, la sanità e lo stato dei pronto soccorso negli ospedali di montagna nei... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Imperia, presidio contro l’eolico sul Monte Guardiabella. Cittadini e sindaci: “Qui la montagna scivola a valle” - Imperia – Presidio contro gli interventi sul Monte Guardiabella, propedeutici alla possibile realizzazione di un maxi impianto eolico da 32 aerogeneratori. Si legge su ilsecoloxix.it