Dispersione delle ceneri | le regole su dove e come si può fare in Emilia Romagna
Bologna, 4 dicembre 2025 – La dispersione delle ceneri è una pratica sempre più diffusa in Emilia Romagna ed è per questo che la legislazione regionale consente diverse modalità per effettuarla. ‘Cimitero’ abusivo con vista San Luca a Bologna: fiori e urne tra gli alberi. “C’è chi sversa le ceneri dei propri defunti” Dispersione delle ceneri: qual è la normativa in Emilia-Romagna. Successiva alla fase di cremazione, la dispersione delle ceneri è una pratica sempre più diffusa tra le famiglie dell’Emilia-Romagna. La legislazione regionale consente diverse modalità di dispersione delle ceneri; l’importante è seguire le normative e le linee guida stabilite per garantire il rispetto del defunto e dell’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Agenda piuttosto nutrita anche in sala workshop. Si è cominciato con Graziano Pelizzaro sul tema della sentenza del Consiglio di Stato 855/2025 in materia di dispersione e affidamento delle ceneri. A seguire il focus di Liliana Palmieri e Sara Fabbri sulla resi - facebook.com Vai su Facebook
#Terni, #tariffe 2026: aumenti per #camper, #dispersione ceneri, #passaporto #mortuario e passi #carrabili Vai su X
Ceneri dei defunti, ecco le aree dove potranno essere disperse: laguna, naviglio, area verde o zona apposita nei cimiteri - Nel 2025 i cittadini miresi potranno scegliere dove disperdere le ceneri dei propri cari, se in Laguna, sul Naviglio, nell'area verde di Moranzani o in apposite aree all'interno dei cimiteri di ... Secondo ilgazzettino.it
Il vescovo: “No alla dispersione delle ceneri sulle Dolomiti”. Tra i delusi gli eredi Buzzati - “Quando nel 2010 la Regione Veneto approvò una legge che autorizzava la dispersione delle ceneri dei defunti in natura, Almerina Antoniazzi, vedova dello scrittore e giornalista bellunese Dino Buzzati ... Si legge su ilfattoquotidiano.it