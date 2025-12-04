Dispersione delle ceneri | le regole su dove e come si può fare in Emilia Romagna

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 4 dicembre 2025 – La dispersione delle ceneri è una pratica sempre più diffusa in Emilia Romagna ed è per questo che la legislazione regionale consente diverse modalità per effettuarla. ‘Cimitero’ abusivo con vista San Luca a Bologna: fiori e urne tra gli alberi. “C’è chi sversa le ceneri dei propri defunti” Dispersione delle ceneri: qual è la normativa in Emilia-Romagna. Successiva alla fase di cremazione, la dispersione delle ceneri è una pratica sempre più diffusa tra le famiglie dell’Emilia-Romagna. La legislazione regionale consente diverse modalità di dispersione delle ceneri; l’importante è seguire le normative e le linee guida stabilite per garantire il rispetto del defunto e dell’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dispersione delle ceneri le regole su dove e come si pu242 fare in emilia romagna

© Ilrestodelcarlino.it - Dispersione delle ceneri: le regole su dove e come si può fare in Emilia Romagna

Scopri altri approfondimenti

Ceneri dei defunti, ecco le aree dove potranno essere disperse: laguna, naviglio, area verde o zona apposita nei cimiteri - Nel 2025 i cittadini miresi potranno scegliere dove disperdere le ceneri dei propri cari, se in Laguna, sul Naviglio, nell'area verde di Moranzani o in apposite aree all'interno dei cimiteri di ... Secondo ilgazzettino.it

Il vescovo: “No alla dispersione delle ceneri sulle Dolomiti”. Tra i delusi gli eredi Buzzati - “Quando nel 2010 la Regione Veneto approvò una legge che autorizzava la dispersione delle ceneri dei defunti in natura, Almerina Antoniazzi, vedova dello scrittore e giornalista bellunese Dino Buzzati ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dispersione Ceneri Regole Pu242