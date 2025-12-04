Dispersione delle ceneri | le regole su dove e come si può fare in Emilia Romagna

Bologna, 4 dicembre 2025 – La dispersione delle ceneri è una pratica sempre più diffusa in Emilia Romagna ed è per questo che la legislazione regionale consente diverse modalità per effettuarla. ‘Cimitero’ abusivo con vista San Luca a Bologna: fiori e urne tra gli alberi. “C’è chi sversa le ceneri dei propri defunti” Dispersione delle ceneri: qual è la normativa in Emilia-Romagna. Successiva alla fase di cremazione, la dispersione delle ceneri è una pratica sempre più diffusa tra le famiglie dell’Emilia-Romagna. La legislazione regionale consente diverse modalità di dispersione delle ceneri; l’importante è seguire le normative e le linee guida stabilite per garantire il rispetto del defunto e dell’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

