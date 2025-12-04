Disney plus lancia nuova serie thriller di ryan murphy con immagini esclusive

nuova serie di Ryan Murphy ambientata nel settore dell'alta moda. Recentemente, Disney+ ha annunciato l'arrivo di una serie originale ideata da Ryan Murphy, celebre creatore di produzioni di successo come American Horror Story e Monsters. Questa nuova manifestazione si inserisce nel filone dei thriller e affronta un tema avvolto nel mistero e nella tensione, ambientato nel mondo esclusivo dell' alta moda. trama e ambientazione della serie The Beauty. The Beauty si configura come un progetto composta da 11 episodi, rivolto a esplorare un caso drammatico legato alla morte sospetta di alcune delle top model più note a livello internazionale.

