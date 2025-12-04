Disastro aereo verso l' ultimo saluto a Paglicci Indagini sul relitto rimasto nei boschi

I resti dell'elicottero sono ancora nei boschi di Badia Tedalda. Mentre si consuma l'attesa per il recupero della carcassa del velivolo, Arezzo si accinge a dare l'ultimo addio a Mario Paglicci, l'imprenditore aretino morto insieme a Fulvio Casini nella tragedia avvenuta lo scorso 9 novembre.Dopo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Disastro aereo, verso l'ultimo saluto a Paglicci. Indagini sul relitto rimasto nei boschi

