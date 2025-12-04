Disarticolata una centrale dello spaccio nell’aretino | sequestrati 7,5 chili di hashish

AREZZO – Disarticolata una centrale dello spaccio nell’aretino. Nella giornata di ieri (3 dicembre), personale della Squadra Mobile della Questura di Arezzo nel corso di consueti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e crimine diffuso, ha notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di uno stabile in zona Saione, ad Arezzo, già monitorato dal personale di polizia sulla scorta di pregressa attività info-investigativa. Dal momento che, alla vista degli operanti un soggetto di nazionalità marocchina, di 35 anni, già noto agli uffici di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, rincasava velocemente all’interno dello stabile con il verosimile intento di nascondersi, destando così il sospetto degli operatori, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito ed in particolare una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

