Disabili e lavoro d’inclusione Sant’Egidio consegna 29 diplomi a fine corso

Tv2000.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disabili e lavoro: consegnati dalla Comunità di SantEgidio 29 diplomi alla fine di un corso finalizzato all’occupazione per le categorie più fragili nei ristoranti aderenti a Confcommercio. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Disabili e lavoro d’inclusione, Sant’Egidio consegna 29 diplomi a fine corso

