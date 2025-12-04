Disabili e lavoro d’inclusione Sant’Egidio consegna 29 diplomi a fine corso

Disabili e lavoro: consegnati dalla Comunità di Sant’Egidio 29 diplomi alla fine di un corso finalizzato all’occupazione per le categorie più fragili nei ristoranti aderenti a Confcommercio. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Disabili e lavoro d’inclusione, Sant’Egidio consegna 29 diplomi a fine corso

