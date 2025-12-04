Sono 15 le candidature presentate finora per la selezione del direttore della Fondazione Turismo-Dmo. La figura, che dovrà occuparsi della promozione e dello sviluppo turistico della città, dovrà avere consolidata esperienza pluriennale in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con incarichi di direzione di strutture con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane tecniche ed economiche: a valutare curriculum e competenze dei candidati sarà una commissione nominata dal Consiglio della Fondazione. Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 dicembre. Il direttore della Fondazione Turismo-Dmo sarà designato, a metà di gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Direttore della Dmo. Già quindici candidati