Tra Coppa Italia e altre notizie dal mondo del calcio, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti Si prosegue nella settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Atalanta, Napoli e Inter, ieri, toccherà, quest’oggi, a Bologna-Parma e Lazio-Milan. DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nel frattempo, prosegue l’emergenza infortuni per la Juventus. Dopo Vlahovic, lungo stop anche per Gatti: oggi i due giocatori saranno sottoposti a intervento chirurgico. LIVE L'articolo DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

