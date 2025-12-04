DIRETTA | Tutte le notizie del 4 dicembre | stasera Lazio-Milan infortunio per Lobotka LIVE
Tra Coppa Italia e altre notizie dal mondo del calcio, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti Si prosegue nella settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Atalanta, Napoli e Inter, ieri, toccherà, quest’oggi, a Bologna-Parma e Lazio-Milan. DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nel frattempo, prosegue l’emergenza infortuni per la Juventus. Dopo Vlahovic, lungo stop anche per Gatti: oggi i due giocatori saranno sottoposti a intervento chirurgico. LIVE 12:40 04 Dicembre Juventus, intervento riuscito per Federico Gatti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE Vai su X
Champions League Zeleznicar - Vero Volley : OGGI MATCH IN DIRETTA NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Vero Volley - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE - Altri due match validi per gli ottavi di Coppa Italia quest'oggi, prima di rituffarsi nel campionato: tutte le notizie di oggi 4 dicembre ... Secondo calciomercato.it
Tutte le notizie di sabato 22 novembre: Spalletti deluso nel post Fiorentina-Juve, Conte rincara la dose - it: dal ritorno in campo della Serie A alle ultimissime di mercato ... Come scrive calciomercato.it