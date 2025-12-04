DIRETTA | Tutte le notizie del 4 dicembre | Roma non solo Zirkzee Stasera Lazio-Milan LIVE

Tra Coppa Italia e altre notizie dal mondo del calcio, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti Si prosegue nella settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Atalanta, Napoli e Inter, ieri, toccherà, quest’oggi, a Bologna-Parma e Lazio-Milan. DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nel frattempo, prosegue l’emergenza infortuni per la Juventus. Dopo Vlahovic, lungo stop anche per Gatti: oggi i due giocatori saranno sottoposti a intervento chirurgico. LIVE 11:52 04 Dicembre Le plusvalenze record in Serie A: nessuno come il Napoli di De Laurentiis. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie del 4 dicembre: Roma, non solo Zirkzee. Stasera Lazio-Milan LIVE

Leggi anche questi approfondimenti

DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE Vai su X

Champions League Zeleznicar - Vero Volley : OGGI MATCH IN DIRETTA NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Vero Volley - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE - Altri due match validi per gli ottavi di Coppa Italia quest'oggi, prima di rituffarsi nel campionato: tutte le notizie di oggi 4 dicembre ... calciomercato.it scrive

Tutte le notizie di venerdì 28 novembre: Como-Sassuolo 2-0, Fabregas e soci in zona Champions - Bilancio tutto sommato positivo anche nel giovedì europeo delle italiane, visto che Roma e Bologna hanno vinto le proprie partite in maniera netta o comunque meritata in casa contro Midtjylland e ... Da calciomercato.it

Tutte le notizie sulla squadra - L'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa della Fiorentina: "Dovremo dimostrare chi siamo, cosa vuol dire stare in questo club" ... Segnala tuttosport.com