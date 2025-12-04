DIRETTA | Roma non solo Zirkzee per l’attacco; le probabili di Lazio-Milan – Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE

Tra Coppa Italia e altre notizie dal mondo del calcio, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti Si prosegue nella settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Atalanta, Napoli e Inter, ieri, toccherà, quest’oggi, a Bologna-Parma e Lazio-Milan. DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nel frattempo, prosegue l’emergenza infortuni per la Juventus. Dopo Vlahovic, lungo stop anche per Gatti: oggi i due giocatori saranno sottoposti a intervento chirurgico. LIVE 10:15 04 Dicembre Lazio-Milan, le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Roma, non solo Zirkzee per l’attacco; le probabili di Lazio-Milan – Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE

DIRETTA/ Roma Verona (risultato finale 2-0): Soule la chiude! (28 settembre 2025) - Avvio di ripresa in questa diretta con brividi all’Olimpico, dove la Roma mantiene il vantaggio per 1- Riporta ilsussidiario.net

Roma, non solo Zirkzee: seguiti Fabio Silva e Kalimuendo - Il ko col Napoli ha evidenziato ulteriormente il bisogno di Gasp di avere un centravanti di qualità Una sconfitta non è mai una carezza, ma qualche volta sveglia come uno schiaffo. Segnala msn.com

Roma, c’è un problema per Zirkzee: cosa chiede lo United. Occhi su Franculino - Verrebbe da chiederselo scrutando l’Olimpico tutto giallorosso quando gioca la Roma, la squadra che sta comandando il campionato e che domenica, contro i campi ... Segnala msn.com