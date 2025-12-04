Diretta Gol Coppa Italia LIVE Bologna Parma | 1-1
Diretta Gol Coppa Italia, il giovedì di calcio si apre con la sfida fra il Bologna e il Parma e si concluderà con il big match Lazio Milan Terzo giorno di Coppa Italia. Ad aprire la giornata è la sfida fra il Bologna di Italiano e il Parma di Cuesta. Alle 21 in campo Lazio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
COPPA ITALIA | Bologna-Parma in campo DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE Vai su X
Risultati Coppa Italia/ Bologna in difficoltà! Diretta gol live score ottavi di finale (oggi 4 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: Bologna Parma e Lazio Milan sono le due partite di questa sera, valide per gli ottavi di finale della competizione. Come scrive ilsussidiario.net
Diretta Gol Coppa Italia, Bologna Parma: segui con noi la diretta del match - Diretta Gol Coppa Italia, il giovedì di calcio si apre con la sfida fra il Bologna e il Parma e si concluderà con il big match Lazio Milan Terzo giorno di Coppa Italia. calcionews24.com scrive
Diretta gol Coppa Italia: Atalanta Genoa 4-0, Napoli Cagliari 10-9 (d.c.r.) e Inter Venezia 5-1 - Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day- Riporta calcionews24.com
Juventus-Udinese 2-0, risultato finale della partita di Coppa Italia: autorete di Palma poi Locatelli su rigore, gli highlights - Autorete di Palma poi Locatelli su rigore valgono il passaggio del turno ... Si legge su fanpage.it
RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol Ottavi: Inter e Napoli ai Quarti (oggi 3 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: per gli ottavi di finale si giocano oggi Atalanta Genoa, Napoli Cagliari e Inter Venezia, sempre in gara secca. Secondo ilsussidiario.net
Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it