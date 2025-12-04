DIRETTA Coppa Italia Bologna-Parma e Lazio-Milan | segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i gialloblu di Cuesta e quello dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i rossoneri di Allegri in tempo reale Il Bologna riceve il Parma e il Milan fa visita alla Lazio in due gare di sola andata valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Due sfide che eleggeranno le due formazioni che poi si sfideranno ai quarti che non prevedono tempi supplementari: in caso di parità al 90esimo si andrà subito ai rigori. A dirigere le due partite saranno rispettivamente gli arbitri Tremolada di Monza e Guida di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia, Bologna-Parma e Lazio-Milan: segui la cronaca LIVE

