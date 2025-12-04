Dipinto rubato 40 anni fa restituito alla chiesa spogliata

Era finito in un mercato antiquario di Torino pronto per trovare un nuovo compratore un dipinto rubato quarant’anni fa dalla chiesa dei Santi Primo e Feliciano di Pavia. Ma invece di un nuovo acquirente l’opera ha trovato i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Torino che ieri l’hanno restituita alla curia di Pavia, alla presenza del vicario generale, monsignor Daniele Baldi, don Giancarlo Sozzi (direttore dell’ufficio beni culturali ed edilizia di culto della diocesi) e don Davide Rustioni, parroco della chiesa. Era il 1985 quando uno dei ritratti della serie dei cardinali fu trafugato insieme ad altre opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dipinto rubato 40 anni fa restituito alla chiesa spogliata

