Diouf Inter lui la scommessa vinta da Ausilio | le parole del ds trovano conferma sul campo col Venezia!
Inter News 24 Il punto sul centrocampista. L’Inter archivia agevolmente la pratica Venezia in Coppa Italia e, tra le pieghe di una serata perfetta a San Siro, trova una nuova certezza. Tra gli uomini copertina della manita rifilata ai lagunari non può che esserci Andy Diouf. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Lens tra lo scetticismo generale e qualche difficoltà di ambientamento, ha risposto presente alla prima vera occasione da titolare. Schierato nuovamente da Cristian Chivu nel ruolo inedito di esterno a tutta fascia sulla destra, il classe 2003 non solo ha sbloccato il match con il suo primo gol in maglia nerazzurra – una conclusione di pregevole fattura – ma ha fornito una prestazione di grande sostanza e qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inter-Venezia, le pagelle: Thuram centra due obiettivi, 7. Diouf convince, non solo per il gol. Siete d’accordo con i nostri voti? ? PIO ESPOSITO 7 - Frusta il pallone e mostra i muscoli per la prima rete a San Siro con l’Inter. Ora ha segnato in tutti i tornei. DI - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, quanto #Diouf: il francese scala posizioni per il Como. #Chivu può sorridere anche per #Frattesi e #LuisHenrique Vai su X
Inter-Venezia 5-1, Chivu: "Giocata una partita seria, sono contento per Diouf e per i ragazzi più giovani" - Cristian Chivu elargisce commenti positivi al termine della partita vinta nettamente dall'Inter per 5- Segnala eurosport.it
Inter, Bonny: "Contento del gol. Diouf? Sta dimostrando di essere forte" - Yoan Bonny attaccante dell'Inter, al termine della sfida di Coppa Italia contro il Venezia vinta per 5- Si legge su tuttomercatoweb.com
Ausilio: “Ora vi accorgete di Diouf! Lookman non serve, il motivo. A destra nulla perché…” - Il direttore sportivo dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio, in corso a Milano ... msn.com scrive
Inter: crescita Diouf, doppietta Thuram e un Frattesi generoso. Quanti sorrisi per Chivu - I nerazzurri superano l'ostacolo lagunare nel giro di mezzora permettendo al tecnico rumeno un'ampia gestione delle risorse. Riporta msn.com
Andy Diouf all'Inter, chi è il nuovo centrocampista da 25 milioni: età, caratteristiche, carriera vita privata, stipendio, cifre - Diouf potrebbe essere una buona mossa al centrocampo però solo come quinto o sesto slot spendendo al massimo una ventina di fantacrediti. Scrive ilmessaggero.it
Inter, Diouf è un nuovo giocatore: i dettagli dell'operazione. Calciomercato news - Diouf: "Bonny un fattore per venire qui" Nella sua prima intervista da giocatore nerazzurro, Diouf ha rivelato di essersi confrontato con Bonny prima di scegliere l'Inter: "Mi fa piacere che ci siano ... Segnala sport.sky.it