Inter News 24 Il punto sul centrocampista. L’Inter archivia agevolmente la pratica Venezia in Coppa Italia e, tra le pieghe di una serata perfetta a San Siro, trova una nuova certezza. Tra gli uomini copertina della manita rifilata ai lagunari non può che esserci Andy Diouf. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Lens tra lo scetticismo generale e qualche difficoltà di ambientamento, ha risposto presente alla prima vera occasione da titolare. Schierato nuovamente da Cristian Chivu nel ruolo inedito di esterno a tutta fascia sulla destra, il classe 2003 non solo ha sbloccato il match con il suo primo gol in maglia nerazzurra – una conclusione di pregevole fattura – ma ha fornito una prestazione di grande sostanza e qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

Diouf Inter, lui la scommessa vinta da Ausilio: le parole del ds trovano conferma sul campo col Venezia!