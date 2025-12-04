Diouf è la sorpresa della serata Il francese ha conquistato il pubblico di San Siro giocando una partita incredibile

Inter News 24 Diouf si sblocca con la maglia dell’Inter, dando un contributo fondamentale alla vittoria che permette il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Andy Diouf, centrocampista classe 2003 arrivato in estate dal Lens, è uno dei grandi protagonisti del successo dell’Inter sul Venezia negli ottavi di Coppa Italia. Schierato nuovamente da Cristian Chivu sulla fascia destra, ruolo già sperimentato contro Milan e Pisa, il francese ha offerto una prestazione completa e matura, impreziosita dal suo primo gol in maglia nerazzurra: una conclusione precisa e potente che ha aperto la gara di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

