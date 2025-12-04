Diouf convince tutti col Venezia titolare anche contro il Como? Chivu ci pensa | ecco cosa filtra

Internews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia sull’impiego del francese. L’impegno di Coppa Italia non era certo tra quelli ad altissimo coefficiente di difficoltà, complice anche un Venezia presentatosi a San Siro con una formazione inedita per undici undicesimi, ma le insidie in queste gare sono sempre dietro l’angolo. Da questo punto di vista, l’Inter ha rispettato sia l’avversario che la competizione: il rischio di prendere la gara sottogamba, rivivendo fantasmi di serate passate, è stato spazzato via dopo venti minuti di studio. 🔗 Leggi su Internews24.com

diouf convince tutti col venezia titolare anche contro il como chivu ci pensa ecco cosa filtra

© Internews24.com - Diouf convince tutti col Venezia, titolare anche contro il Como? Chivu ci pensa: ecco cosa filtra

News recenti che potrebbero piacerti

diouf convince tutti veneziaPagelle di Inter-Venezia 5-1: Diouf apre, Thuram e Bonny chiudono. E segna pure Pio Esposito - 1 i top e flop del match: Diouf alla sua prima gioia, poi Esposito, Thuram (doppietta) e Bonny. Secondo sport.virgilio.it

diouf convince tutti veneziaInter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. Da msn.com

diouf convince tutti veneziaInter-Venezia 5-1, ottavi di finale di Coppa Italia: festa del gol e turnover per i nerazzurri - Chivu cambia molti uomini, lascia a riposo Lautaro, Dimarco, Acerbi, Barella, Calhanoglu e Sommer. Come scrive msn.com

diouf convince tutti veneziaTS - Diouf uomo copertina dell'Inter: si candida per una maglia da titolare contro il Como - Uno degli uomini copertina dell'Inter è sicuramente Andy Diouf, in campo per la prima volta da titolare ieri sera a San Siro dopo due spezzoni da 5' e 23' contro Milan e Pisa. Segnala msn.com

diouf convince tutti veneziaInter-Venezia 5-1, Chivu: "Giocata una partita seria, sono contento per Diouf e per i ragazzi più giovani" - Cristian Chivu elargisce commenti positivi al termine della partita vinta nettamente dall'Inter per 5- Si legge su eurosport.it

diouf convince tutti veneziaPokerissimo dell'Inter in Coppa Italia: il Venezia affondato anche da Diouf - inviolata di Martinez: il Venezia di Stroppa, infatti, riesce a segnare il gol della bandiera con Sagrado (66'), aiutato da una deviazione, nel secondo tempo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diouf Convince Tutti Venezia