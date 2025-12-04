Diouf come Calhanoglu | il francese si rivela decisivo all’esordio da titolare ed eguaglia il compagno in un primato

Inter News 24 Diouf prende spunto da Calhanoglu, eguagliando un primato del turco con la maglia dell’Inter. Ottima prestazione del francese col Venezia. La prestazione di Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003, è stata una delle notizie più positive della larga vittoria ottenuta dai nerazzurri in Coppa Italia. Il giovane neoacquisto, arrivato in estate e impiegato fin qui con il contagocce da Cristian Chivu, ha risposto presente nella sua prima gara da titolare, mettendo in mostra qualità fisiche, coraggio nelle scelte e una notevole personalità. Il gol realizzato contro il Venezia rappresenta una svolta nel suo percorso milanese, oltre a un segnale importante per lo staff tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf come Calhanoglu: il francese si rivela decisivo all’esordio da titolare ed eguaglia il compagno in un primato

