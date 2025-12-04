La menopausa è una fase fisiologica nella vita delle donne. Generalmente inizia intorno ai 50 anni, e di sicuro rappresenta un cambiamento anche nel fisico.Uno degli spauracchi è aumentare di peso, a causa del calo di estrogeni, che sconvolgono anche gli ormoni, questo può comportare la riduzione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Dimagrire in menopausa, ecco 5 attività per assottigliare il girovita