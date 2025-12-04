Digitale terrestre in delirio | il ritorno del canale che ha fatto la storia della televisione
Dopo oltre due decenni dalla sua scomparsa dal panorama televisivo italiano, torna a vivere uno dei marchi più iconici della televisione. La storica emittente, attiva originariamente dal 1974 al 2001, è stata rilanciata dalla Di Stefano Legacy Trust LLC e riprenderà le trasmissioni ufficiali a partire dal 1° gennaio 2026. Questa rinascita promette di ridefinire il panorama televisivo europeo con un progetto ambizioso che combina tradizione, innovazione e indipendenza editoriale. TeleMonteCarlo nacque nel 1974 come emittente televisiva in lingua italiana trasmessa dal Principato di Monaco con l’obiettivo di servire la comunità italiana residente in quella regione. 🔗 Leggi su Screenworld.it
