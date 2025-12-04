Digital Omnibus | l’ecosistema italiano chiede più ambizione sull’AI Act

Webmagazine24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'ecosistema dell'innovazione italiano, rappresentato da una vasta coalizione di startup, associazioni e imprese, si è riunito ieri alla Camera dei Deputati per presentare l'"Appello per un Digital Omnibus più ambizioso". L'iniziativa, promossa dagli On. Andrea Volpi e Antonio Giordano in collaborazione con Italian Tech Alliance, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Zest e AI.

