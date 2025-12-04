Digital Omnibus | l’ecosistema italiano chiede più ambizione sull’AI Act
(Adnkronos) – L'ecosistema dell'innovazione italiano, rappresentato da una vasta coalizione di startup, associazioni e imprese, si è riunito ieri alla Camera dei Deputati per presentare l'"Appello per un Digital Omnibus più ambizioso". L'iniziativa, promossa dagli On. Andrea Volpi e Antonio Giordano in collaborazione con Italian Tech Alliance, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Zest e AI . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Innovazione. Volpi (FdI): Sul Digital Omnibus è necessario intervenire in modo serio e incisivo lavocedelpatriota.it/innovazione-vo… via @vocedelpatriota Vai su X
L’Europa riscrive le regole del digitale: cosa è e cosa prevede il Digital Omnibus Dal nuovo concetto di “dato personale”, al legittimo interesse per addestrare i modelli di AI, fino alla piattaforma unica per sicurezza informatica. Per la Commissione è semplificaz - facebook.com Vai su Facebook
Digital Omnibus: l'ecosistema italiano chiede più ambizione sull'AI Act - Startup e imprenditori italiani alla Camera dei Deputati chiedono una revisione strutturale del quadro normativo digitale, criticando l'approccio timido della Commissione e le restrizioni dell'AI Act ... Riporta adnkronos.com
La retromarcia dell’Ai act si chiama digital omnibus - La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di riforme del regolamento sull’intelligenza artificiale. Si legge su internazionale.it
Semplificazione GDPR, più spazio alla ricerca scientifica nella nuova versione di Digital Omnibus - Tra i punti salienti della proposta una definizione del tutto nuova di “ricerca scientifica” e una nuova eccezione all’obbligo di rendere l’informativa ... ntplusdiritto.ilsole24ore.com scrive
La Commissione europea potrebbe favorire le aziende AI (anche a scapito della privacy) - Il 19 novembre la Commissione europea presenterà il Digital Omnibus, un pacchetto di modifiche che promette di cambiare il modo in cui in Europa si gestiscono cookie, sicurezza informatica, privacy e ... techprincess.it scrive
GDPR addio, arriva il Digital Omnibus - Regolamento UE che armonizzerà e unificherà tutte le direttive in ambito Digitale attualmente esistenti, ... Segnala msn.com
Semplificare o smantellare il GDPR? Il Digital Omnibus e il futuro del cittadino digitale - A quasi un decennio dall’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), la Commissione europea si appresta a introdurre quello che molti definiscono un punto di ... cybersecurity360.it scrive