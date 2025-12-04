Digital Angels | nasce DAs Media il primo smart media center pronta una squadra di 35 professionisti con sedi a Roma e Milano
Nasce DAs Media, il nuovo centro media che intende unire visione strategica, competenza tecnica e intelligenza artificiale. L’iniziativa è di Digital Angels, l’agenzia di marketing guidata da Piermario Tedeschi, associata Anitec-Assinform e IAB Italia, e specializzata in creatività, media planning e digital marketing. Il lancio di questo primo “smart media center” italiano è stato annunciato ufficialmente in occasione di “Intersections 2025”, seconda edizione del grande evento dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in programma nei giorni 5 e 6 novembre all’Allianz MiCo di Milano. 🔗 Leggi su Tpi.it
