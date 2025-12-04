Difesa via al Dome italiano da 4,4 miliardi Crosetto | Scudo aerospaziale ormai irrinunciabile

Un investimento di 4,4 miliardi di euro per costruire il “Dome nazionale”, uno scudo difensivo integrato per la superiorità aerospaziale e la difesa missilistica: è il pilastro finanziario e strategico del documento programmatico pluriennale presentato oggi dal ministro della Difesa Guido Crosetto alle Commissioni riunite di Camera e Senato. Il ministro ha definito il sistema, concepito come un’architettura complessa e non un singolo apparato, “ormai irrinunciabile”. “È un sistema che non abbiamo mai avuto”, ha dichiarato Crosetto, “e nasce dall’esperienza di quello che vediamo succedere in Israele e ogni giorno in Ucraina”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Difesa, via al Dome italiano da 4,4 miliardi. Crosetto: “Scudo aerospaziale ormai irrinunciabile”

