Difesa idrogeologica hi-tech I torrenti Molgora e Calendone con i sensori faranno meno paura

Merate, città intelligente. Ma anche città sicura e città più vivibile. Lo diventerà attraverso una rete di monitoraggio ambientale integrato per la sicurezza del territorio. Verranno installati sensori che monitoreranno i torrenti, il lago di Sartirana, la qualità dell’aria e pure il livello di emissioni sonori. Durante l’ultima riunione di Commissione Ambiente e Territorio è stato presentata la piattaforma Smart Land, territorio intelligente appunto. A illustrarlo, il presidente della Commissione, il consigliere comunale di maggioranza di ViviAmo Merate Franco Tortorella, 67 anni, medico igienista, ex responsabile delle Medicina preventiva di comunità di Ats della Brianza in pensione, che anche per trascorsi personali è molto attento alla sicurezza e alla qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Difesa idrogeologica hi-tech. I torrenti Molgora e Calendone con i sensori faranno meno paura

