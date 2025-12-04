Dietro le quinte digitali di Sandokan | gli straordinari effetti speciali sono Made in Italy

M ilano, 3 dic. (askanews) – Da tigri e cobra che prendono vita sullo schermo, fino al mare in tempesta e alle distese selvagge del Borneo. La nuova serie su Sandokan è un racconto epico che ha richiesto un imponente lavoro di effetti visivi per restituire tutta la sua spettacolarità. Leggi anche › “Sandokan” versione 2025 arriva su Rai 1: Can Yaman sarà all’altezza di Kabir Bedi? Frutto del lavoro di EDI Effetti Digitali Italiani con una combinazione di Mixed Reality e virtual production su un led wall di 300 metri quadri. Non un semplice schermo ma un ovale immersivo a 360 gradi. Al centro è stata ricostruita la nave di Sandokan. 🔗 Leggi su Iodonna.it

