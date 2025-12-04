Dietro le quinte | alla scoperta del Teatro Verdi
Sabato 13 Dicembre 2025. A grande richiesta abbiamo deciso di riproporre l’evento per chi non è riuscito a partecipare. Gli addetti del Teatro Stabile del Veneto ci accompagneranno tra palchi, cunicoli e loggioni, facendoci toccare dal vivo il mondo del “dietro le quinte”. Il Teatro Verdi venne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
