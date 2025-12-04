Dieta di Natale come non ingrassare Lo studio inglese e i consigli evergreen

Il countdown verso le festività natalizie è ormai iniziato, ma mentre l’idea di ritrovarsi con familiari e amici può far piacere, per molti il Natale (e il Capodanno con il cenone della vigilia ) rappresentano un incubo: il timore è di prendere chili di troppo, poi difficili da smaltire, se non a fronte di diete ferree e sessioni di attività fisica estenuanti. D’altro canto i numeri parlano chiaro: in media si aumenta di 3 kg. Esiste, però, un modo per evitare di veder crescere il girovita. A Natale si aumenta di 3 kg. A dirlo sono le statistiche, “certificate” dall’Istat: gli italiani ingrassano in media di 3 chili nelle due settimane di feste (e bagordi). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dieta di Natale, come non ingrassare. Lo studio inglese e i consigli evergreen

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dieta di Natale, i cinque trucchi per evitare di ingrassare. Il nutrizionista: «Dalle tisane ai finocchi, ecco come spezzare al fame» - facebook.com Vai su Facebook

A Natale Regala o Regalati Salute Potrà essere utilizzato da Gennaio ad Aprile 2026 Per info e costi potete contattarmi in privato oppure: 3405628017 (anche WhatsApp) [email protected] #natale2025 #natale #cagliari #nutrizionista # #dieta Vai su X

Dieta di Natale, come non ingrassare. Lo studio inglese e i consigli evergreen - Si avvicinano le feste e il timore è di prendere peso, a causa di pranzi e cenoni. Lo riporta dilei.it

Dieta di Natale, i cinque trucchi per evitare di ingrassare. Il nutrizionista: «Dalle tisane ai finocchi, ecco come spezzare al fame» - E si moltiplicano gli appuntamenti per gli auguri, a base di aperitivi e panettoni. Scrive msn.com

Ecco come non ingrassare sotto le feste di Natale - Beh per fortuna qualche trucco per uscire sani e salvi dalle feste c’è. Lo riporta 105.net

Dieta dopo Natale, no al digiuno «dannoso»: le strategie per perdere peso, quanto bere e il «mindful eating» - «L'aumento di peso e l'impatto metabolico sfavorevole possono essere prevenuti attraverso strategie alimentari relativamente semplici. Segnala ilgazzettino.it

Dieta, l’importanza dell’olio extravergine/ Studio: “Ricco di polifenoli e non fa aumentare il peso” - L'olio extravergine è fondamentale nella dieta di tutti i giorni anche perchè un suo consumo non fa ingrassare: i risultati di uno studio L’olio extravergine di oliva è considerato da sempre un ... Segnala ilsussidiario.net

Dieta post Natale, come perdere peso: no al digiuno «dannoso», ecco quanta acqua bere e cos'è il «mindful eating» - «L'aumento di peso e l'impatto metabolico sfavorevole possono essere prevenuti attraverso strategie alimentari relativamente semplici. Come scrive leggo.it