Diego Lopez su Ronaldo il Fenomeno | Lui l’avversario più forte che ho affrontato Era…

Inter News 24 L’ex capitano del Cagliari Diego Lopez ha parlato di Ronaldo il Fenomeno, indicandolo come l’avversario più forte ad aver affrontato. Diego López, l’ex difensore, capitano e allenatore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al podcast Il Duo del Calcio, toccando diversi argomenti del panorama calcistico italiano. QUI LE ULTIME SULL’INTER Un momento significativo dell’intervista è stato dedicato al ricordo di Ronaldo, il leggendario attaccante brasiliano soprannominato “Il Fenomeno”, che ha vestito anche la maglia dei nerazzurri. López, che ha avuto modo di affrontare il campione nella sua lunga carriera da difensore in Serie A, ha condiviso aneddoti e riflessioni sulla straordinaria abilità e l’impatto devastante che Ronaldo ha avuto sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diego Lopez su Ronaldo il Fenomeno: «Lui l’avversario più forte che ho affrontato. Era…»

Contenuti che potrebbero interessarti

Diego Lopez: “Ho scelto De Rossi perché ha capito cosa significa questa piazza, ha attitudine ed energia” Il nuovo chief of football spiega le motivazioni per cui è venuto al Genoa e chiarisce: "Dobbiamo costruire una squadra con un’identità chiara, ma prima - facebook.com Vai su Facebook

? Parla | “ : ” Le dichiarazioni integrali qui: buoncalcioatutti.it/2025/11/07/gen… ? #Genoa #SerieA #DiegoLopez Vai su X

Lopez: «Dopo il primo anno a Cagliari ho pensato di andare via, poi è diventata la mia casa. Su Ronaldo…» - Diego Lopez, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni sui suoi anni in Sardegna e non solo: le sue parole Diego Lopez ha concesso una lunga intervista per Il Duo del C ... Da cagliarinews24.com

Cagliari, Diego Lopez: «Il primo anno in Sardegna fu complicato, poi sono rimasto dodici anni. Ecco i ricordi più belli» - Cagliari, Diego Lopez in un’intervista ha ripercorso i suoi anni con la maglia rossoblu e non sono mancati aneddoti o ricordi speciali Diego Lopez in una lunga intervista ha ripercorso la sua avventur ... Si legge su calcionews24.com

Milan, quanti flop dal Real Madrid: da Julio Cesar a Diego Lopez la lista è lunga - Dopo essere stato un simbolo dell’Inter dal 1997 al 2002, torna a Milano nel gennaio 2007. Da corriere.it

Cannavaro a Ronaldo: "Maradona, quante botte! Voi tutelati, Diego no". Il Fenomeno risponde - Fabio Cannavaro ed il Fenomeno Ronaldo hanno chiacchierato nel corso di una diretta Instagram e tra i tanti argomenti c'era anche il confronto di epoche calcistiche. Scrive areanapoli.it