Diego Dalla Palma | Silvia Toffanin non ha superato un lutto non mi ha offeso a Verissimo Ma mi sento incompreso

Diego Dalla Palma commenta a Fanpage.it la reazione di Silvia Toffanin alle sue dichiarazioni sulla decisione di programmare la morte prima di compiere 80 anni. Durante l'intervista a Verissimo, la conduttrice è apparsa stizzita: "Non mi ha infastidito, è giovane e non ha elaborato un lutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

