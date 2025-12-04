Diego Dalla Palma | Lo scontro con Silvia Toffanin? La capisco ma avrei voluto parlare di più

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Indipendentemente da Silvia Toffanin, non avrei mai pensato di essere così incompreso. Sono scioccato”, a parlare è Diego Dalla Palma. L'artista, dopo aver dichiarato la volontà di mettere fine alla sua vita prima degli 80 anni e di aver addirittura programmato la sua morte, ha acceso il. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Diego Dalla Palma: “Lo scontro con Silvia Toffanin? La capisco, ma avrei voluto parlare di più”

