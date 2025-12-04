Diego Dalla Palma annuncia donazioni in beneficenza prima della sua morte programmata

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il make-up artist torna sui social. Sono ormai diverse settimane da quando Diego Dalla Palma, truccatore, scrittore e conduttore nato nel 1950 a Enego (Vicenza), ha dichiarato di aver programmato la propria morte. Dopo l’intervista molto discussa a Verissimo, ora torna sui social con nuovi dettagli riguardanti i beni che intende donare in beneficenza. In un video pubblicato su Instagram due giorni fa, Dalla Palma ha esordito: “Eccomi qui pronto a dare indicazioni, come promesso qualche tempo fa, su una donazione che intendo fare”, spiegando poi nel dettaglio le modalità dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Diego Dalla Palma annuncia donazioni in beneficenza prima della sua morte programmata

Leggi anche questi approfondimenti

Diego dalla Palma Milano - facebook.com Vai su Facebook

Diego Dalla Palma: «Regalerò arredi, mobili e oggetti a chi ne ha davvero bisogno». Il motivo dietro la decisione - Da giorni il nome di Diego Dalla Palma è al centro dell'attenzione pubblica per la sua scelta di voler morire nei modi e nei tempi da lui decisi. Da msn.com

“Donerò mobili e suppellettili a chi ne ha bisogno. Il rendiconto sarà comunicato su Instagram”, l’annuncio social di Diego Dalla Palma - up artist regalerà arredi e suppellettili provenienti da una sua casa a famiglie bisognose o case di accoglienza ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Diego Dalla Palma ha programmato la sua morte prima degli 80 anni: “Un medico ha pronta già la dose” - L'occasione è l'uscita del suo nuovo libro che lui stesso ha definito una sorta di "appunti di chi si accinge a ... Si legge su fanpage.it

Verissimo, Diego Dalla Palma: "Ho programmato la mia morte". E Silvia Toffanin lo affronta - Così Diego Dalla Palma ospite oggi a Verissimo ha parlato della sua scelta di porre fine alla sua ... msn.com scrive