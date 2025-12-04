Dicembre ombra austerity I fiorentini tagliano le ferie | E chi parte punta l’Egitto
di Rossella Conte L’inverno 20252026 si apre con un segnale chiaro per i fiorentini: il caro-vita continua a pesare sui bilanci familiari e a erodere il budget destinato alle vacanze, costringendo una quota crescente di persone a rinunciare ai viaggi o a ridurli all’essenziale. L’indicazione arriva dall’indagine di Federconsumatori Toscana, che fotografa l’impatto dell’inflazione sulle scelte di fine anno. "Solo il 43,2% partirà per le ferie invernali - spiega la presidente Laura Grandi - e tra questi oltre la metà, il 54%, opterà per soggiorni ridotti di 3-5 giorni, spesso presso amici o parenti per contenere i costi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
