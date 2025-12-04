Dicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica | laboratori tradizione e doni solidali

Il mese di dicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica di Piacenza in via Farnesiana,17 si accende di appuntamenti dedicati al Natale, alla creatività e ai sapori del territorio. Un programma ricco, pensato per famiglie, appassionati di cucina, bambini e per chi vuole vivere l’atmosfera delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

Quella di mercoledì 3 dicembre è stata una giornata nervosa sul mercato azionario italiano con l’indice Ftse Mib che ha tentato un recupero ma è stato respinto da una prima zona di... - facebook.com Vai su Facebook

Vi aspettiamo il 16 dicembre a Roma, al Mercato Centrale, per svelare anche le novità sulla nostra nuova comunicazione Sarà l'occasione per scoprire il nuovo logo, nuovo sito e canali social. Non mancate! ?16 dicembre ore 15 Roma - Mercato Centrale - Vai su X

Dicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica: laboratori, tradizione e doni solidali - Un programma ricco, pensato per famiglie, appassionati di cucina, bambini e per chi vuole vivere l’atmosfera delle feste in un luogo autentico e accogliente ... Riporta ilpiacenza.it

Al mercato coperto il fungo è a “km zero”: appuntamento goloso con Campagna Amica - A Verona arrivano i funghi freschi e a Km zero: sabato 6 dicembre, degustazioni al mercato coperto di Campagna Amica ... Come scrive veronaoggi.it

In cucina con mamma: al Mercato Coperto focus sull’alimentazione in gravidanza - A questa domanda risponderà il primo incontro del ciclo “In cucina con mamma”, in programma martedì 9 dicembre all ... Segnala ilpiacenza.it

Farmer & Artist: il tempio del cibo buono al Mercato coperto - Sabato 5 e domenica 6 dicembre una cinquantina di espositori di un'ampia area con 20 presidi Slow Food, degustazioni e laboratori del gusto ... Segnala rainews.it

Aperto il nuovo Mercato Coperto Campagna Amica a Terni - Un nuovo spazio all'insegna dell'agroalimentare di qualità ma anche di socialità, cultura e rigenerazione urbana: vendita diretta, degustazioni, cucina contadina, enoteca, oleoteca e birroteca, labora ... Si legge su iltamtam.it

Rinasce il mercato coperto di Largo Manni: Campagna Amica porta agricoltura, sapori e comunità a Terni - Dominga Cotarella: "Un progetto straordinario che rappresenta una grande opportunità per i nostri agricoltori" ... Lo riporta corrieredellumbria.it