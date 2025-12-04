Dicembre 2025 | scioperi nei trasporti e servizi pubblici Il 12 sciopero generale Cgil coinvolge anche la scuola

Il calendario delle proteste di dicembre 2025 registra una data centrale: venerdì 12 dicembre. La Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio per l'intera giornata lavorativa. L'agitazione coinvolge tutti i settori pubblici e privati, comprese le attività in appalto e strumentali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

